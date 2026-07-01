Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’090 -0.7%  SPI 19’878 -0.7%  Dow 52’421 0.2%  DAX 24’997 0.0%  Euro 0.9215 -0.2%  EStoxx50 6’281 -0.7%  Gold 4’089 2.0%  Bitcoin 48’229 1.9%  Dollar 0.8086 0.1%  Öl 71.8 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Rheinmetall345850Holcim1221405Zurich Insurance1107539Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Infineon-Aktie im Analystenfokus: Darum empfehlen Experten das Papier im Juni mehrheitlich zum Kauf
Merck zündet den Übernahme-Turbo
S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: Devon Energy senkt Dividende
BASF-Aktie verliert: Neuer Name für BASF Coatings - BASF hält nur noch 40 Prozent
SpaceX per ETF ins Depot: Warum die Aktie mehr Volatilität als Bitcoin mitbringen könnte
Suche...

Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Qualitätsausschüttung 01.07.2026 16:36:17

S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: Devon Energy senkt Dividende

S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: Devon Energy senkt Dividende

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Devon Energy-Dividendenausschüttung aus.

Devon Energy
32.75 CHF -3.32%
Kaufen Verkaufen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Devon Energy am 30.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0.96 USD vereinbart. Damit wurde die Devon Energy-Dividende im Vorjahresvergleich um 33.79 Prozent dezimiert. Die Gesamtausschüttung von Devon Energy beträgt 619.00 Mio. USD. Damit wurde die Devon Energy-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 33.94 Prozent reduziert.

Devon Energy-Stockdividendenrendite

Letztlich notierte das Devon Energy-Papier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 41.32 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Devon Energy-Wertpapiers 2.62 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 4.43 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Devon Energy-Kurs via New York 26.55 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 34.58 Prozent stärker zugenommen als der Devon Energy-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Devon Energy

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1.16 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2.80 Prozent zulegen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Devon Energy

Die Dividenden-Aktie Devon Energy gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 48.406 Mrd. USD wert. Das Devon Energy-KGV beträgt aktuell 8.78. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Devon Energy einen Umsatz von 17.126 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 4.17 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo

Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Devon Energy Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Devon Energy Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB

inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:58 SMI krönt freundliches Halbjahr mit neuem Rekordhoch
08:58 Marktüberblick: Siemens Energy und SMA Solar gesucht
07:00 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
05:58 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Wieder an der 25‘000er-Marke
30.06.26 Rheinmetall: Aktienrückgang nach verlorenem Marineauftrag belastet Kursentwicklung
30.06.26 Julius Bär: 14.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf ArcelorMittal
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’634.17 19.99 S3OBDU
Short 14’962.80 13.65 SL4BRU
Short 15’500.45 8.98 BSUC2U
SMI-Kurs: 14’090.09 01.07.2026 16:36:35
Long 13’472.59 19.44 S8B67U
Long 13’172.68 13.78 S1BTPU
Long 12’590.81 8.87 SW7BAU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Chartsignal beim Gold: Was das drohende Todeskreuz für den Goldpreis bedeutet
SpaceX-Aktie im Fokus: Wann die ersten Lockup-Fristen auslaufen und warum das wichtig ist
Panik an der Börse genutzt: Papperger kontert Fregatten-Ausfall bei der Rheinmetall-Aktie mit Millionen-Deal
Deutsche Telekom-Aktie unter Druck nach strategischer Neuausrichtung von Comcast
Partners Group investiert in Flugzeugleasing-Portfolio und Zugleasing-Plattform - Aktie fester
Microsoft-Aktie könnte schwächstem Monat seit dem Jahr 2000 verzeichnen: Das steckt hinter dem Ausverkauf
PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA
Deutsche Telekom startet dritte Tranche ihres Aktienrückkaufprogramms - Aktie mit Plus

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
2. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Juni 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juni 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.