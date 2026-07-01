S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: Devon Energy senkt Dividende

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Devon Energy am 30.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0.96 USD vereinbart. Damit wurde die Devon Energy-Dividende im Vorjahresvergleich um 33.79 Prozent dezimiert. Die Gesamtausschüttung von Devon Energy beträgt 619.00 Mio. USD. Damit wurde die Devon Energy-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 33.94 Prozent reduziert.

Devon Energy-Stockdividendenrendite

Letztlich notierte das Devon Energy-Papier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 41.32 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Devon Energy-Wertpapiers 2.62 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 4.43 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Devon Energy-Kurs via New York 26.55 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 34.58 Prozent stärker zugenommen als der Devon Energy-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Devon Energy

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1.16 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2.80 Prozent zulegen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Devon Energy

Die Dividenden-Aktie Devon Energy gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 48.406 Mrd. USD wert. Das Devon Energy-KGV beträgt aktuell 8.78. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Devon Energy einen Umsatz von 17.126 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 4.17 USD.

Redaktion finanzen.ch