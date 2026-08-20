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Delta Air Lines Aktie 3074948 / US2473617023

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Rentable Delta Air Lines-Investition? 20.08.2026 16:02:37

S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delta Air Lines von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delta Air Lines von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Delta Air Lines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Delta Air Lines
65.50 CHF -3.33%
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Am 20.08.2025 wurden Delta Air Lines-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Delta Air Lines-Anteile an diesem Tag bei 59.05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Delta Air Lines-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.693 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 141.05 USD, da sich der Wert einer Delta Air Lines-Aktie am 19.08.2026 auf 83.29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41.05 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Delta Air Lines eine Marktkapitalisierung von 56.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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Short 15’218.53 13.90 SQBT1U
Short 15’790.75 8.94 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’368.16 20.08.2026 17:30:19
Long 13’741.89 19.71 SYB31U
Long 13’433.31 13.90 SHB7NU
Long 12’841.63 8.88 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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