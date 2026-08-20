S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delta Air Lines von vor einem Jahr verdient

Am 20.08.2025 wurden Delta Air Lines-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Delta Air Lines-Anteile an diesem Tag bei 59.05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Delta Air Lines-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.693 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 141.05 USD, da sich der Wert einer Delta Air Lines-Aktie am 19.08.2026 auf 83.29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41.05 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Delta Air Lines eine Marktkapitalisierung von 56.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch