Delta Air Lines Aktie 3074948 / US2473617023
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delta Air Lines von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Delta Air Lines-Aktien gewesen.
Am 03.09.2021 wurden Delta Air Lines-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Delta Air Lines-Anteile betrug an diesem Tag 40.25 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 248.447 Delta Air Lines-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’413.66 USD, da sich der Wert einer Delta Air Lines-Aktie am 02.09.2026 auf 78.14 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 19’413.66 USD entspricht einer Performance von +94.14 Prozent.
Jüngst verzeichnete Delta Air Lines eine Marktkapitalisierung von 50.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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