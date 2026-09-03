S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delta Air Lines von vor 5 Jahren verdient

Am 03.09.2021 wurden Delta Air Lines-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Delta Air Lines-Anteile betrug an diesem Tag 40.25 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 248.447 Delta Air Lines-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’413.66 USD, da sich der Wert einer Delta Air Lines-Aktie am 02.09.2026 auf 78.14 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 19’413.66 USD entspricht einer Performance von +94.14 Prozent.

Jüngst verzeichnete Delta Air Lines eine Marktkapitalisierung von 50.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch