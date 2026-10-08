Delta Air Lines Aktie 3074948 / US2473617023
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delta Air Lines von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Delta Air Lines eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Delta Air Lines-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38.95 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Delta Air Lines-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25.674 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 2’130.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82.97 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +113.02 Prozent.
Delta Air Lines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 54.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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