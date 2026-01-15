Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Frühe Investition 15.01.2026 16:02:22

S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Delta Air Lines eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Delta Air Lines
56.24 CHF 2.61%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das Delta Air Lines-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 38.20 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 261.780 Delta Air Lines-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’929.32 USD, da sich der Wert einer Delta Air Lines-Aktie am 14.01.2026 auf 68.49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79.29 Prozent gesteigert.

Der Delta Air Lines-Wert an der Börse wurde auf 45.17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

