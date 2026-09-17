S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delta Air Lines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Die Delta Air Lines-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58.82 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Delta Air Lines-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17.001 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 77.87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’323.87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32.39 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Delta Air Lines belief sich zuletzt auf 51.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch