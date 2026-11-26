Die Delta Air Lines-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.38 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Delta Air Lines-Aktie investiert hat, hat nun 274.876 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 22’800.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82.95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 128.01 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Delta Air Lines belief sich zuletzt auf 55.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch