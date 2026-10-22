S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delta Air Lines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Delta Air Lines-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 32.23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.103 Delta Air Lines-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Delta Air Lines-Aktie auf 77.67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 240.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140.99 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Delta Air Lines eine Marktkapitalisierung von 50.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch