Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Dell Technologies gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Dell Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Dell Technologies-Anteile bei 53.93 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.544 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (574.00 USD), wäre die Investition nun 10’644.39 USD wert. Mit einer Performance von +964.44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies belief sich zuletzt auf 349.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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