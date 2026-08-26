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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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Profitable Dell Technologies-Investition? 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Dell Technologies-Einstiegs gewesen.

Dell Technologies
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Dell Technologies-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Dell Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 130.99 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Dell Technologies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.634 Dell Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 451.50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’446.83 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 244.68 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies bezifferte sich zuletzt auf 280.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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