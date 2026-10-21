S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr eingefahren

Die Dell Technologies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Dell Technologies-Aktie an diesem Tag bei 149.43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.669 Dell Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 461.56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 308.88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 208.88 Prozent vermehrt.

Dell Technologies wurde am Markt mit 289.81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch