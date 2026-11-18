|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Dell Technologies-Investition?
|
18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Dell Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 18.11.2025 wurden Dell Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Dell Technologies-Papier bei 122.69 USD. Bei einem Dell Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.151 Dell Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 322.79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’630.94 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 163.09 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies belief sich zuletzt auf 203.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
18.11.26
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies gibt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
16.11.26
|NYSE-Handel So performt der S&P 500 am Mittag (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Dell Technologies
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Dell Technologies am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.