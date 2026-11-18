Am 18.11.2025 wurden Dell Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Dell Technologies-Papier bei 122.69 USD. Bei einem Dell Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.151 Dell Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 322.79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’630.94 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 163.09 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies belief sich zuletzt auf 203.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch