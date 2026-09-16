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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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Rentable Dell Technologies-Anlage? 16.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Dell Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Dell Technologies
468.98 CHF 8.99%
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Vor 10 Jahren wurden Dell Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Dell Technologies-Anteile an diesem Tag bei 13.51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 73.992 Dell Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (543.51 USD), wäre das Investment nun 40’215.38 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3’921.54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies bezifferte sich zuletzt auf 339.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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