S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deere von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die Deere-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 338.40 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.955 Deere-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’015.96 USD, da sich der Wert eines Deere-Papiers am 05.10.2026 auf 682.20 USD belief. Mit einer Performance von +101.60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Deere jüngst 184.22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch