Deere Aktie 924235 / US2441991054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Deere-Einstieg?
|
15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deere von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Deere gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Deere-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Deere-Papiers betrug an diesem Tag 81.61 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12.253 Deere-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’350.20 USD, da sich der Wert eines Deere-Anteils am 14.09.2026 auf 681.46 USD belief. Das entspricht einem Plus von 735.02 Prozent.
Der Börsenwert von Deere belief sich zuletzt auf 182.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deere & Co. (John Deere)
|
16:02
|S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deere von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.09.26
|S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deere-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deere-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
25.08.26
|S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deere-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)