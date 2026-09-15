S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deere von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Deere-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Deere-Papiers betrug an diesem Tag 81.61 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12.253 Deere-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’350.20 USD, da sich der Wert eines Deere-Anteils am 14.09.2026 auf 681.46 USD belief. Das entspricht einem Plus von 735.02 Prozent.

Der Börsenwert von Deere belief sich zuletzt auf 182.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch