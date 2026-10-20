Deere Aktie 924235 / US2441991054
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deere-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deere-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Deere-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Deere-Anteile betrug an diesem Tag 462.44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deere-Aktie investiert, befänden sich nun 0.216 Deere-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 627.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135.59 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 35.59 Prozent.
Deere markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 173.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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