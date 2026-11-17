Heute vor 1 Jahr wurden Trades Deere-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 475.98 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deere-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.101 Deere-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 653.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’373.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37.40 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Deere bezifferte sich zuletzt auf 181.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch