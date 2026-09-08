S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deere-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Deere-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 370.23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Deere-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.270 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 187.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 693.53 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87.32 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Deere einen Börsenwert von 186.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch