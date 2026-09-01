S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deere-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Deere-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 418.90 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deere-Aktie investiert, befänden sich nun 23.872 Deere-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 15’634.04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 654.91 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56.34 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Deere belief sich jüngst auf 169.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch