DaVita Aktie 1139087 / US23918K1088
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DaVita von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen DaVita-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DaVita-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die DaVita-Aktie bei 102.36 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die DaVita-Aktie investiert, befänden sich nun 0.977 DaVita-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 183.86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179.62 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +79.62 Prozent.
Insgesamt war DaVita zuletzt 11.72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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