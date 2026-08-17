S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DaVita von vor einem Jahr eingefahren

Die DaVita-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 135.38 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 7.387 DaVita-Papiere. Die gehaltenen DaVita-Anteile wären am 14.08.2026 1’330.03 USD wert, da der Schlussstand 180.06 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 33.00 Prozent vermehrt.

Am Markt war DaVita jüngst 11.49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch