S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DaVita-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit DaVita-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 133.17 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die DaVita-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 75.092 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’632.95 USD, da sich der Wert eines DaVita-Papiers am 11.09.2026 auf 181.55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36.33 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von DaVita betrug jüngst 11.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch