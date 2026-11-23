Heute vor 5 Jahren wurde die DaVita-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 103.68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.965 DaVita-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 155.31 USD, da sich der Wert einer DaVita-Aktie am 20.11.2026 auf 161.03 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55.31 Prozent.

Jüngst verzeichnete DaVita eine Marktkapitalisierung von 10.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch