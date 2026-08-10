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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DaVita-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DaVita-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit DaVita-Anteilen statt. Der Schlusskurs der DaVita-Aktie betrug an diesem Tag 70.11 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.426 DaVita-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 183.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 262.12 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 162.12 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von DaVita betrug jüngst 11.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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