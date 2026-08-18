Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Datadog A-Anlage?
|
18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Datadog A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Datadog A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Datadog A-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 132.68 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7.537 Anteilen. Die gehaltenen Datadog A-Papiere wären am 17.08.2026 1’864.03 USD wert, da der Schlussstand 247.32 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 86.40 Prozent erhöht.
Datadog A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 91.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
16:29
|Datadog A Aktie News: Datadog A am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Datadog A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Datadog A Aktie News: Datadog A am Montagabend mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
11.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
11.08.26
|S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)