S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Datadog A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Datadog A-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 132.68 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7.537 Anteilen. Die gehaltenen Datadog A-Papiere wären am 17.08.2026 1’864.03 USD wert, da der Schlussstand 247.32 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 86.40 Prozent erhöht.

Datadog A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 91.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch