S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor einem Jahr eingebracht

Am 27.10.2025 wurden Datadog A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Datadog A-Papier an diesem Tag 157.62 USD wert. Bei einem Datadog A-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63.444 Datadog A-Aktien. Die gehaltenen Datadog A-Anteile wären am 26.10.2026 17’779.47 USD wert, da der Schlussstand 280.24 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +77.79 Prozent.

Datadog A war somit zuletzt am Markt 100.49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch