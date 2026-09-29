Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Datadog A-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Datadog A-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 145.26 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Datadog A-Aktie investiert, befänden sich nun 6.884 Datadog A-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’849.79 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Papiers am 28.09.2026 auf 268.70 USD belief. Das entspricht einem Plus von 84.98 Prozent.
Datadog A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 96.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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