S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Datadog A-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 145.26 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Datadog A-Aktie investiert, befänden sich nun 6.884 Datadog A-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’849.79 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Papiers am 28.09.2026 auf 268.70 USD belief. Das entspricht einem Plus von 84.98 Prozent.

Datadog A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 96.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch