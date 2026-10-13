Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Datadog A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Datadog A-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 155.89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Datadog A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.641 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 287.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184.29 USD wert. Mit einer Performance von +84.29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Datadog A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 105.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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