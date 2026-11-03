S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Datadog A-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 82.04 USD. Bei einem Datadog A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.219 Datadog A-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 263.41 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Anteils am 02.11.2026 auf 216.10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 163.41 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Datadog A belief sich zuletzt auf 84.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch