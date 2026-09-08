S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Datadog A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Datadog A-Papiers betrug an diesem Tag 97.66 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.240 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’180.32 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Anteils am 04.09.2026 auf 212.93 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 118.03 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Datadog A einen Börsenwert von 76.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch