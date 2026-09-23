S&P 500-Titel Darden Restaurants-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Darden Restaurants-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Darden Restaurants-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Darden Restaurants-Papier bei 159.50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Darden Restaurants-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.627 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 213.54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133.88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33.88 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Darden Restaurants zuletzt 23.93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch