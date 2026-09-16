S&P 500-Titel Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Darden Restaurants von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Darden Restaurants-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 150.06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 66.640 Darden Restaurants-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Darden Restaurants-Aktie auf 209.12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’935.76 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 39.36 Prozent.

Darden Restaurants erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch