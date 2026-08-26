Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Darden Restaurants-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Darden Restaurants-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Das Darden Restaurants-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Darden Restaurants-Aktie bei 148.47 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Darden Restaurants-Aktie investiert, befänden sich nun 67.354 Darden Restaurants-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’845.42 USD, da sich der Wert eines Darden Restaurants-Papiers am 25.08.2026 auf 220.41 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 14’845.42 USD entspricht einer Performance von +48.45 Prozent.
Jüngst verzeichnete Darden Restaurants eine Marktkapitalisierung von 25.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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