Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Danaher-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 227.39 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.440 Danaher-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 96.91 USD, da sich der Wert eines Danaher-Anteils am 20.11.2026 auf 220.36 USD belief. Mit einer Performance von -3.09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Danaher wurde am Markt mit 153.96 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch