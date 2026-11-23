|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer Danaher-Einstieg?
|
23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Danaher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Danaher von vor einem Jahr bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Danaher-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Danaher-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 227.39 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.440 Danaher-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 96.91 USD, da sich der Wert eines Danaher-Anteils am 20.11.2026 auf 220.36 USD belief. Mit einer Performance von -3.09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Danaher wurde am Markt mit 153.96 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Danaher Corp.
Analysen zu Danaher Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.