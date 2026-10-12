Danaher Aktie 923916 / US2358511028
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Danaher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Danaher von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Danaher-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Danaher-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Danaher-Anteile an diesem Tag bei 262.90 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Danaher-Aktie investiert, befänden sich nun 0.380 Danaher-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 219.81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83.61 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16.39 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Danaher bezifferte sich zuletzt auf 154.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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