S&P 500-Titel Danaher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Danaher-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Danaher-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 284.25 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Danaher-Aktie investierten, hätten nun 3.518 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 202.45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 712.24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28.78 Prozent verringert.

Alle Danaher-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 142.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch