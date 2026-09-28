S&P 500-Titel Danaher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danaher von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Danaher-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Danaher-Aktie letztlich bei 184.84 USD. Bei einem Danaher-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.410 Danaher-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’214.51 USD, da sich der Wert eines Danaher-Papiers am 25.09.2026 auf 224.49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.45 Prozent vermehrt.

Der Danaher-Wert an der Börse wurde auf 157.58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch