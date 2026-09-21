Danaher Aktie 923916 / US2358511028
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Danaher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danaher von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Danaher-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Danaher-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 68.59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Danaher-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.458 Danaher-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 308.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 211.81 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 208.79 Prozent angezogen.
Danaher wurde jüngst mit einem Börsenwert von 148.82 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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