S&P 500-Titel Danaher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Danaher abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Danaher-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52.77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.895 Danaher-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 470.68 USD, da sich der Wert eines Danaher-Papiers am 22.09.2023 auf 248.37 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +370.68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Danaher bezifferte sich zuletzt auf 182.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch