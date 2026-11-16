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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Titel Danaher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danaher-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Danaher-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Danaher-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 71.04 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Danaher-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 140.772 Danaher-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32’802.63 USD, da sich der Wert eines Danaher-Anteils am 13.11.2026 auf 233.02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 228.03 Prozent.
Danaher war somit zuletzt am Markt 163.70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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