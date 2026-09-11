S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CVS Health von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CVS Health-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 74.67 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die CVS Health-Aktie investierten, hätten nun 13.392 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’276.15 USD, da sich der Wert einer CVS Health-Aktie am 10.09.2026 auf 95.29 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27.61 Prozent vermehrt.

CVS Health erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 122.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch