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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in CVS Health-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit CVS Health-Anteilen statt. Der Schlusskurs der CVS Health-Anteile betrug an diesem Tag 78.66 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die CVS Health-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.271 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103.39 USD, da sich der Wert eines CVS Health-Anteils am 05.11.2026 auf 81.33 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.39 Prozent angewachsen.
Am Markt war CVS Health jüngst 101.98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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