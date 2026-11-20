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|CVS Health-Investment im Blick
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen CVS Health-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden CVS Health-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 93.16 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das CVS Health-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 107.342 CVS Health-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 80.04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’591.67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.08 Prozent verringert.
Der Börsenwert von CVS Health belief sich jüngst auf 104.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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