CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in CVS Health eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das CVS Health-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 84.71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.180 CVS Health-Aktien. Die gehaltenen CVS Health-Papiere wären am 24.09.2026 100.40 USD wert, da der Schlussstand 85.05 USD betrug. Damit wäre die Investition 0.40 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von CVS Health belief sich zuletzt auf 109.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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