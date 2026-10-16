CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in CVS Health eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das CVS Health-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die CVS Health-Aktie an diesem Tag bei 71.49 USD. Bei einem Investment von 100 USD in CVS Health-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.399 CVS Health-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 129.50 USD, da sich der Wert eines CVS Health-Anteils am 15.10.2026 auf 92.58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29.50 Prozent.
Der CVS Health-Wert an der Börse wurde auf 115.88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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