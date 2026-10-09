CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CVS Health von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CVS Health-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die CVS Health-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CVS Health-Aktie bei 76.74 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CVS Health-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 130.310 CVS Health-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 11’441.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87.80 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14.41 Prozent erhöht.
Am Markt war CVS Health jüngst 112.18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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