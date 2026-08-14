CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen CVS Health-Einstiegs gewesen.
Am 14.08.2025 wurden CVS Health-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 66.73 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die CVS Health-Aktie investiert hat, hat nun 1.499 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 94.99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142.35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42.35 Prozent erhöht.
CVS Health erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 121.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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