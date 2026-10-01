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Cummins Aktie 923227 / US2310211063

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Rentabler Cummins-Einstieg? 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cummins von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Cummins-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Cummins
430.62 CHF -0.25%
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Am 01.10.2021 wurde die Cummins-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 227.96 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.387 Cummins-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cummins-Aktie auf 516.57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’266.06 USD wert. Damit wäre die Investition um 126.61 Prozent gestiegen.

Cummins wurde am Markt mit 71.63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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