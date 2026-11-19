Heute vor 3 Jahren wurden Cummins-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 225.50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44.346 Cummins-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 427.16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’942.79 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 89.43 Prozent gesteigert.

Am Markt war Cummins jüngst 59.59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch