Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cummins-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cummins-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurden Cummins-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Cummins-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 128.44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 77.857 Cummins-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 517.32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 40’277.17 USD wert. Damit wäre die Investition 302.77 Prozent mehr wert.
Cummins markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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